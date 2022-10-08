Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.734
-1.76%
BTXN Coin
9.89
-7.57%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    8 Ekim Cumartesi günü İzmir'de yaşanacak olan su kesintileri merak ediliyor. İZSU tarafından bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?
    • 08.10.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 8 Ekim İzmir su kesintileri...

    8 Ekim 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

    İZSU'nun yapmış olduğu duyuruya göre bugün İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını sorgulamaya başladı.

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    Bugün Bayraklı ve Güzelbahçe ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Bayraklı ve Güzelbahçe'de yaşanacak olan kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Gaziantep'te otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk 9 gün sonra hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Gaziantep'te otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk 9 gün sonra hayatını kaybetti

    'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın destekçisidir'
    Politika

    'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın destekçisidir'

    Görüş Bildir