İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 8 Ekim İzmir su kesintileri...

8 Ekim 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU'nun yapmış olduğu duyuruya göre bugün İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını sorgulamaya başladı.

Bugün Bayraklı ve Güzelbahçe ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Bayraklı ve Güzelbahçe'de yaşanacak olan kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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