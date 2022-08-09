İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 9 Ağustos Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BALÇOVA ONUR

09.08.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI: BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN

09.08.2022 saat 11:05 ile 12:35 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ: İSMETPAŞA

09.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA: YENİBAĞARASI

09.08.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA: İSTİKLAL MAH

09.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH, AŞAĞI, YENİ, YUKARI, OSMANİYE, TÜRKCEDİT

09.08.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK: SÜVARİ, ALTAY, DOLAPLIKUYU, DAYIEMİR, TUZCU, ÜLKÜ, SAKARYA, YENİ, ATİLLA

09.08.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.