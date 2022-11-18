İzmir'de Suriyeli anne ve 4 çocuğuna yardım eli

Konak'ta eşinden şiddet gördüğü için evinden kaçarak sokakta kalan Suriyeli anne ve 4 çocuğu, İzmirli hayırseverler ve emniyetin yardımıyla otele yerleştirildi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan R.M. (28), kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle çocukları S.M.A. (7), A.M.A. (5), A.M.A. (4) ve S.M.A. (2) ile beraber evini terk etti.

Çaresiz kadın, 4 çocuğuyla birlikte bir yorganın üstünde parkta kalmaya başladı.

Dört küçük çocuğuyla birlikte sokakta kalan kadının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine İzmirli vatandaşlar harekete geçti.

Otele yerleştirildiler

İHA'nın haberine göre; İzmirli hayırsever Berrin Güner ve İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (İZTUMED) Başkanı Bedri Yalçın, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla R.M. ve çocukları bulundukları yerden alarak bir otele yerleştirdi.

Soğuk havada dışarıda kalan ve bir yorganla hayatta kalmaya çalışan anne ve çocuklar, geceyi sıcak otel odasında geçirdi.