Kadınların görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet sürmeye teşvik etmek amacıyla 9'uncusu düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 25 ülke ve 150 şehir ile eş zamanlı olarak İzmir'de yapıldı.

Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında İzmir'de başlayan ve bu tarihten itibaren her sene düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği bu yıl de renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, çeşitli eşyalarıyla süsledikleri bisikletleri ile fark yarattı.

Birbirinden renkli kostümlerle etkinliğe katılan kadınlar, pedal çevirmeden önce meydanda müzik eşliğinde dans etti.

"ODAK SADECE OTOMOBİL DEĞİL"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Sema Gür, "Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını istiyoruz. İklim krizine karşı yönetimlerin ve bireylerin derhal ortak harekete geçmelerini talep ediyoruz. Şehirlerin ulaşım sisteminde odağın sadece otomobil olmadığını, farklı ulaşım şekillerinin düşünülmesi gerektiğini ve bisikletin en sağlıklı, çevre dostu ulaşım aracı olduğunu hatırlatmayı hedefliyoruz. Pandemi sürecinde şehir insanlarının açık ve yeşil alan isteği arttı. Bu kapsamda şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanması gerekiyor" diye konuştu.

İzmir'de Süslü Kadınlar, pedal çevirdi VİDEO



"BİNLERCE KADIN ORTAK OLDU"

Süslü kadınların bu etkinlik ile otomobilsiz yaşam taleplerini ilettiklerini anlatan Gür, "2013'te İzmir'de bisikletlerimizle yaklaşık 200 kadın yola çıkarken, 2021'de bu turun global hale geleceğini ve binlerce kadının ortak dileklerle bisikletleriyle yollarda olacağını hiç düşünmemiştik. Şimdi biz binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KONSEPT DÜŞÜNDÜM"

Etkinliğe katılan kadınlardan Aylin Gözeten, "Günümüz çok güzel geçiyor. Amacımız bisikletin daha fazla trafikte yeri olması. Bir iki ay öncesinden süslemeler için hazırlandım. Konsept düşündüm ve bisikletimin bakımlarını yaparak etkinliğe katıldım" dedi.

"GÜNÜMÜZ ŞAHANE GEÇİYOR"

Bisikletli kadınlardan Burcu Taşpınar da "Günümüz şahane geçiyor. 2013 yılından beri her yıl bu etkinliğe katılıyorum. Şehir trafiğinden ve egzoz dumanından uzaklaşmak istiyoruz. Sesimizi herkesin duymasını istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe rengarenk kostümlerle katılan Gülercan Tekel de "Biz bu anı bir yıl boyunca bekliyoruz. Artık hayatımızda egzozun olmasını istemiyoruz. Bugün de süslenerek etkinliğe katıldık ve eğlenceli bir gün geçiriyoruz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 'Süslü Kadınlar', Kültürpark'a kadar pedal çevirdi.

































