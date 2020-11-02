İzmir'de torununun elini 14 saat tutarak hayatta kaldı

Depremde yıkılan Barış Sitesi'nin enkazından çıkarılan 62 yaşındaki anneanne, 14 saat boyunca torununun elini bırakmadı. Anneanne, vefat eden torununu elini tutarken kurtarıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir’de yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden Akdeniz Belediyesi zabıta personeli ve arama-kurtarma gönüllüsü Ercan Temel’i telefonla arayarak bilgi aldı.

Görevlendirildikleri bölgede arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana dek 3 kişiyi canlı, 6 kişiyi de yaşamını yitirmiş halde çıkardıklarını söyledi.

BARIŞ SİTESİ ENKAZI

Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir’e varır varmaz, AFAD’ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında AVM olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef ölü olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD’ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar’ı ve eşi Ünal Eren’i bulduğumuz Barış Sitesi’nde arama-kurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık.” dedi.

TORUNUNUN ELİNİ TUTTUĞUNU SÖYLEDİ

Yaptıkları dinleme sırasında ağlamalar ve iniltiler duyduklarını vurgulayan Temel, "Yıldırım Belediyesi’nden bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık, 1-1 buçuk saatlik çalışmadan sonra da Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torununun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar’ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi.” diye konuştu.





"BABASINI KAZADA KAYBETTİĞİ İÇİN ANNEANNESİYLE YAŞIYORMUŞ"

“Gördüğümüz bu manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık.” diyen Temel, “Emine teyzeyi sabaha karşı 3 buçuk saatlerinde enkazdan canlı çıkardık. Yaklaşık 9 saat süren çalışmadan sonra da önce torunu Çınar’ı, ardından Emine teyzenin eşi Ünal Eren’i enkazdan çıkardık. Çınar, 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar’ı ve dedesini enkazdan maalesef ex çıkarmak bizleri çok üzdü.” ifadelerini kullandı.





PSİKOLOJİK DESTEK DE SAĞLANIYOR

Temel, arama-kurtarma faaliyetine devam ettiklerini, depremzedelere psikolojik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.