İzmir'de trafoya Proteo'nun resmi çizildi Adıyaman'da 3 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağlayan Meksika'nın kurtarma köpeği Proteo'nun unutulmaması için trafoya resmi çizildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a gelen 150 kişiden oluşan Meksika arama kurtarma ekibinin hassas burunlu köpeği Proteo, 12 Şubat'ta rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Üç kişinin enkazdan sağ çıkarılmasında rol alan köpeğin cansız bedeni, ekibin Adıyaman'da kaldığı kampın bahçesinde toprağa verildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin projesi kapsamında Bostanlı Mahallesi'ndeki bir trafoya yapılan kahraman köpeğin resminde Meksika bayrağındaki renkler de kullanıldı.

Ressam Sevde Hallaç, çalışmayı 1,5 günde tamamladıklarını ifade etti.

Sanatçı Alper Bıçaklıoğlu ise ağırlıklı olarak Meksika bayrağındaki renkleri tercih ettiklerini belirtti.

"Unutmamak adına yaptık"

Trafonun önünden çok fazla insanın geçmesinin çalışmanın daha fazla görülmesinde etkili olduğunu aktaran Bıçaklıoğlu, şunları söyledi:

Üzücü olayı unutmamak, hatırlamak adına insanların da hatırlaması adına bir eser bırakmak istedik. Özellikle 'Şu mesajı barındırıyor' demek bence çok doğru değil. Çünkü her birimiz kendi baktığında, kendi almamız gereken mesajı alacaktır onun içerisinden. Biz de herkesin kendi mesajını almak istediğimiz bir resim bıraktık.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise daha önce Karşıyaka'da benzer çalışmalara imza attıklarını belirtti.

"Her zaman minnetle hatırlayacağız"

Depremlerin sembol köpeğinin unutulmasını istemediklerini aktaran Tugay, şöyle konuştu: