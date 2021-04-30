Kapanmanın ilk günü yapılan denetimlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

İzmir'de, tam kapanma olmasına rağmen yaşanan trafik yoğunluğu dikkati çekti. Denetim noktalarında oluşan araç kuyruğu şaşırttı.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte yer alan araçları durdurup izin belgelerini kontrol etti.

Yeşildere Caddesi de uygulamaların yapıldığı noktalardan biri oldu.

İzmir'de uzun araç kuyrukları oluştu VİDEO

Gaziemir yönüne yapılan uygulamalarda trafiğin akışı tek şeride düşürülürken, yoğunluk oluştu.

Uygulamaların ve denetimlerin kent genelinde titizlikle yapılmaya devam edileceği öğrenildi.