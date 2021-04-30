Euro
9.966
0.02%
Dolar
8.2837
0.98%
Altın
470.46
0.69%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
466.900
7.63%
EXEN Coin
26.92
-2.53%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    İzmir'de uzun araç kuyrukları oluştu

    Kapanmanın ilk günü yapılan denetimlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de uzun araç kuyrukları oluştu

    İzmir'de, tam kapanma olmasına rağmen yaşanan trafik yoğunluğu dikkati çekti. Denetim noktalarında oluşan araç kuyruğu şaşırttı.

    UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte yer alan araçları durdurup izin belgelerini kontrol etti.

    Yeşildere Caddesi de uygulamaların yapıldığı noktalardan biri oldu.

    İzmir'de uzun araç kuyrukları oluştu VİDEO

    Gaziemir yönüne yapılan uygulamalarda trafiğin akışı tek şeride düşürülürken, yoğunluk oluştu.

    Uygulamaların ve denetimlerin kent genelinde titizlikle yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

    İzmir de uzun araç kuyrukları oluştu #1

    İzmir de uzun araç kuyrukları oluştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir