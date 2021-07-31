Aşıklar Şelalesi içerisinde bulunan ve vatandaşlar tarafından 'dilek ağacı' olarak adlandırılan ağaca maske asılıyor. Koronanın sona ermesini dileyen vatandaşlar, ağaca maskelerini asmaya başladı.

İzmir'in Dikili ilçesi Nebiler Mahallesi sınırında bulunan Aşıklar Şelalesi, doğal güzelliği ile ön plana çıkıyor.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan bölge, tatlı su balıkları ve su kaplumbağaları ile birçok hayvana ev sahipliği yapıyor.

İçerisinde birçok mağaranı bulunduğu bölgede, 'dilek ağaçları' yer alıyor.

Vatandaşlar çaput bağladıkları ağaçları 'dilek ağacı' olarak adlandırıyor.

DİLEK AĞACI, 'MASKE AĞACINA' DÖNDÜ

Ancak dilek ağacındaki çaputların yerini son zamanlarda maskeler almaya başladı. Koronavirüsün sona ermesini dileyenler, buraya gelerek dilek ağacına maskelerini asmaya başladı.

Dilek ağacı üzerinde bulunan maskeler görüntü kirliliğine sebep olurken, maskelerin ağaca asılması hijyen kuralları aşısından ise sorun teşkil ediyor.

İzmir'de, vatandaşların çaput bağladığı dilek ağacına maske asılmaya başlandı VİDEO

"AŞI OLUN, DOĞAYA ZARAR VERMEYİN.."

Aşıklar Şelalesi’nde bulunan bir işletmenin yöneticisi Uğur Dundar, insanların koronavirüsün sona ermesi dileğiyle ağaca maske astıklarını söyledi.

Uğur Dundar, yapılan işi yanlış bulduğunu ve doğanın kirlenmesine yol açtığını ifade ederek, “Bu şekilde yapılmaması lazım. İnsanlarımıza anlatıyoruz ama yetersiz kalıyor. En güzeli aşınızı olun, böyle şeylere başvurmayın.

İnancınız sonsuz olsun ama bu şekilde bir inanca sahip olursanız hiçbir yere varamazsınız. Aşınızı olun, doğaya zarar vermeyin. Güzel bir doğa var, bu doğa hepimizin sahip çıkması gereken bir şey.” dedi.