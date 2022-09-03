- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İzmir'de down sendromlu Oğuzhan'ın damatlık hayali gerçekleştirildi
İzmir'de down sendromlu Oğuzhan'ın damatlık hayali gerçekleştirildi
Bornova'da yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Oğuzhan Aydın'ın isteği üzerine temsili düğün gerçekleştirildi.
- 03.09.2022 - 18:02
- Güncelleme : 03.09.2022 - 18:05
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Oğuzhan Aydın'ın isteği üzerine temsili düğün yapıldı.
AA'nın haberine göre, gelinsiz gerçekleştirilen düğününe gelen konuklar damatlık hayalini dindiren gencin mutluluğunu paylaştı.
Misafirlerle karşılıklı göbek attı
Sazlı sözlü gelinsiz düğünde hayalini kurduğu damatlığı giyen Oğuzhan, misafirlerle karşılıklı göbek attı.
Arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynayarak eğlenen Aydın, mutlu bir gün geçirdi.