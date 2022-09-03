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    İzmir'de down sendromlu Oğuzhan'ın damatlık hayali gerçekleştirildi

    Bornova'da yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Oğuzhan Aydın'ın isteği üzerine temsili düğün gerçekleştirildi.
    • 03.09.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 18:05
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    İzmir'de down sendromlu Oğuzhan'ın damatlık hayali gerçekleştirildi

    İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Oğuzhan Aydın'ın isteği üzerine temsili düğün yapıldı.

    AA'nın haberine göre, gelinsiz gerçekleştirilen düğününe gelen konuklar damatlık hayalini dindiren gencin mutluluğunu paylaştı.

    Misafirlerle karşılıklı göbek attı

    Sazlı sözlü gelinsiz düğünde hayalini kurduğu damatlığı giyen Oğuzhan, misafirlerle karşılıklı göbek attı.

    Arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynayarak eğlenen Aydın, mutlu bir gün geçirdi.

    İzmir de down sendromlu Oğuzhan ın damatlık hayali gerçekleştirildi #1

    İzmir de down sendromlu Oğuzhan ın damatlık hayali gerçekleştirildi #2


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