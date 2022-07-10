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    İzmir'de yavrusu ölü doğan yunus, kendini karaya vurdu

    İzmir Güzelbahçe'de yavrusu ölü doğan yunus, kendini karaya vurdu. Vatandaşların denize girerek engellemeye çalıştığı olayda, yunus kurtarılamadı.
    • 10.07.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 18:30
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    İzmir'de yavrusu ölü doğan yunus, kendini karaya vurdu

    Öğle saatlerinde İzmir'in Güzelbahçe sahilinde meydana gelen olayda, doğum yapan yunusun yavrusu ölü doğdu.

    Yunus kendini karaya vurdu

    Yunus, bunun üzerine kendisini kayalıklara vurarak suyun üstüne çıkmaya çalıştı. Yunusu kurtarmak için ise vatandaşlar seferber oldu. Asker emeklisi olduğu ileri sürülen iki dalgıç denize girdi.

    Denize giren vatandaşlar yunusu kurtarmaya çalıştı

    Yunusu kurtarmak için dalgıçlar uzun uğraş sarf ederken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

    İHA'nın haberine göre, kendisini kayalıklara vuran yunus, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyıya vuran yunus, bölgeye gelen ekipler tarafından sahilden kaldırıldı.

    İzmir'de yavrusu ölü doğan yunus, kendini karaya vurdu VİDEO

    İzmir de yavrusu ölü doğan yunus, kendini karaya vurdu #1

    İzmir de yavrusu ölü doğan yunus, kendini karaya vurdu #2


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