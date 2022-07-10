İzmir Güzelbahçe'de yavrusu ölü doğan yunus, kendini karaya vurdu. Vatandaşların denize girerek engellemeye çalıştığı olayda, yunus kurtarılamadı.

Öğle saatlerinde İzmir'in Güzelbahçe sahilinde meydana gelen olayda, doğum yapan yunusun yavrusu ölü doğdu.

Yunus kendini karaya vurdu

Yunus, bunun üzerine kendisini kayalıklara vurarak suyun üstüne çıkmaya çalıştı. Yunusu kurtarmak için ise vatandaşlar seferber oldu. Asker emeklisi olduğu ileri sürülen iki dalgıç denize girdi.

Denize giren vatandaşlar yunusu kurtarmaya çalıştı

Yunusu kurtarmak için dalgıçlar uzun uğraş sarf ederken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

İHA'nın haberine göre, kendisini kayalıklara vuran yunus, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyıya vuran yunus, bölgeye gelen ekipler tarafından sahilden kaldırıldı.

İzmir'de yavrusu ölü doğan yunus, kendini karaya vurdu VİDEO