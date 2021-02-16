İzmir'de yeni doğan kuzu 'anne' diye seslendi

Yeni doğan kuzu, sahibi tarafından eve alınınca 'anne' diye seslenerek annesini aradı.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde bir koyun, ikiz kuzu dünyaya getirdi. Koyunun sahibi Rıfat Cansever (27) de havanın soğuk olmasından dolayı kuzuları evine aldı. Cansever ve ailesi, bir müddet sonrada kuzulardan bir tanesinin 'anne' diye seslendiğini fark etti.

ANNESİNİ ARADI

Cansever ve ailesi, emin olmak için kuzunun annesini aradığı anları kamera ile kayıt altına aldı. Görüntüler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ"

Koyunun sahibi Rıfat Cansever, hala şaşkın olduğunu ifade ederek, "Hava şartları çok soğuk olduğu için kuzularımızı sobanın yanına aldık. Sobanın yanında bir süre sonra 'anne' dediğini duyduk kuzumuzun. Şaşkınlık içerisindeyiz. Videoya çektik o anları. Videolarda da çok net bir şekilde 'anne' dediği anlaşılıyor. Şansımıza yaradanın da bir hikmeti açıkçası." dedi.