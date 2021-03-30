İzmir'de yıkımı yapılan hasarlı bina sağlam binanın üzerine çöktü

Karşıyaka'da depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü şekilde yıkımı yapıldığı sırada yanındaki sağlam binanın üzerine devrildi.

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binaların yıkımı için çalışma başlatıldı.

HASARLI BİNA, SAĞLAM BİNANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çalışmalar kapsamında, bugün saat 17.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde, hasarlı olduğu tespit edilen 8 katlı bir binanın yıkımı sırasında, yakınında bulunan ve sağlam olduğu ifade edilen 5 katlı yeni binanın üzerine devrildi.

İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DE MOLOZ YIĞINLARI DÜŞTÜ

Ayrıca, bu sırada çalışma yapan bir iş makinesinin üzerine de moloz yığınlarının düştüğü görüldü.

BİNADA BÜYÜK ÇAPTA OLUŞTU

Meydana gelen olay sonrası, iş makinesi operatörü kendi imkanları ile dışarıya çıkarken, 8 katlı binanın devrilmesi sonucu yanında bulunan binada büyük çapta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralananların olmadığı bildirildi. Ekipler, evlerine girerek eşyalarını almak isteyen vatandaşları uyarırken, bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

‘APARTMANI YANLIŞ TARAFA YIKTILAR İDDİASI’

Depremde hasar gören 8 katlı binanın yıkımı için karar alındığında, yakınındaki 5 katlı binanın da tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. 5 katlı binada oturan Uzay Adıgüzel, hasarlı binada yıkım kararı alındığında, yıkım sırasında kendi binalarına zarar verebileceğini fark ettiğini belirterek, "Ben yıkılacağını fark etmiştim. Ondan önce bütün apartmanı boşalttım. Apartman sakinlerine ve şantiye müdürüne gittim. Bir kişiyi yanıma verir misiniz dedim. Daha sonra bir kişiyi yanıma verdi, apartmandan herkesi çıkarttım. Sonra 1,5 saat içerisinde kolanları yıkmak istedikleri yönde yıktılar sonra ters taraftan kolon kırarken apartmanı yanlış tarafa yıktılar. Apartmanımız sıfırdı, tamamen mağdur kaldık, binamızın ana hatları hasarlı ve yıkım kararı çıkabilir" diye konuştu.

"YENİ BİNAMIZIN ÜZERİNE YIKTI"

Mağdur olan apartman sakinlerinden Metin Yılmaz, şirket yetkililerinin hatalı yıkım yaptığını öne sürdü. Yılmaz, "Depremde ağır hasarlı olduğu bina için yıkım kararı verilmiş. Şirket artık nasıl bir yıkım yaptıysa, binayı yeni binamızın üstüne yıktı. Ev ağır hasarlı, kirişler yıkılmış, kolanlar çatlamış, içeride görüntülerin hepsi bizde mevcut. Şirket yetkililerinden kimseyi göremedik. Şu anda binada kimse yok, 9 daire, altında da iki dükkan var. Belediye misafir evlerini açtı ama bu kalıcı bir çözüm değil 2- 3 günlük. Bu insanların yerleşik düzene geçmesi lazım, insanların işi var, okulu var. Daha önceden bizim binada sıkıntı yoktu 3 yıllık bina" dedi.

"OPERATÖR İÇERİSİNDEYKEN ÜZERİNE YIKILDI"

Binanın yıkım aşamasını seyreden başka bir apartman sakini Emrah Karan, "Biz evde otururken yan tarafta yıkım yapılacak, her ihtimale karşı binayı boşaltır mısınız dediler. Bizde binayı boşalttık, çıkıp, yıkımı seyrediyorduk. Binanın yıkım şeklinden de belliydi çünkü bina çok ince bir şekilde 2 kolon arasında kalmış. Önce ön taraftan yıkım yapmak istediler öne doğru devirmek için ama ön taraftaki kolon devrilmedi. Sonra yan kolonlarda çalışma yapmaya çalıştılar. Yan kolona arkadan müdahale ediyorlardı, bina bir anda devrilerek, ekskavatörün üzerine yıkıldı. Yıkılırken de bizim binaya vurdu. Operatör içindeyken üzerine yıkıldı. Operatör, yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM FARK ETTİ, İNŞAAT ŞİRKETİ FARK EDEMEDİ"

Binanın yıkım kararı alındığı sırada oğlu Uzay Adıgüzel'in durumu fark ettiğini belirten anne Nurgül Adıgüzel, "22 yaşındaki oğlum bu tehlikeyi fark etti ama inşaat şirketi bu durumu fark edemedi. Apartmanın boşaltılmasını sağlayan oğlum oldu. İçinde insanlar olacaktı ve yıkılan yerler çocuk odası. İnsanlar içindeyken yıkacaklardı oğlum yardım istemiş" dedi.

























