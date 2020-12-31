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    İzmir yine sallandı: 3.9 büyüklüğünde deprem

    Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10.63 kilometre olarak ölçülürken, İzmirliler depremi kısmen hissetti.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 07:06
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:59
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    İzmir yine sallandı: 3.9 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    KISMEN DE OLSA HİSSEDİLDİ

    Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10.63 kilometre olarak ölçüldü.

    Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

    İzmir yine sallandı: 3.9 büyüklüğünde deprem #1

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