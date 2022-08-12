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    İzmir'de yünlerin içinden servet çıktı

    İzmir'de kabartılması için getirilen yün bohçasının içinde 17 adet altın bulan yorgancılar, altınları müşteriye teslim etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 14:38
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    İzmir'de yünlerin içinden servet çıktı

    İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan Gülcan A. isimli vatandaş, annesinden kalma yünleri kabartılması için yorgancıya verdi.

    Gülcan A., dükkanı oğlu Bayram Akgün ile birlikte işleten Nazlı Akgün’e annesinden kalan yünleri çöpe atmaktan son anda vazgeçtiğini, koyun yünlerini kabarttıktan sonra yastık yapmak istediklerini anlattı.

    Annesine işlerinde yardım eden Nazlı Akgün’ün kızı Gülter Akyol ise koyun yünlerini kabartmaya koyuldu.

    Kırmızı kesede 17 reşat altın çıktı

    İşlem sırasında kırmızı kese içerisinde çok sayıda altın bulan Akyol, durumu hemen annesi ve ağabeyine haber verdi. Dükkan sahipleri, 116 bin lira değerindeki 17 adet kulplu reşat altını gördüklerinde şok oldu.

    Altınların bulunmasıyla müşteriye mesaj atan Bayram Akgün ve ailesi, altınları Gülcan A.’ya teslim etti.

    İzmir'de yünlerin içinden servet çıktı VİDEO

    İzmir de yünlerin içinden servet çıktı #1

    "Oğlunu yollayıp altınları aldı"

    İHA'ya olayı anlatan Nazlı Akgün, “Müşteri, bohçayı atmaya kıyamadığını söyledi. Bohça annesinden kalmış. Bohça teslim edildikten 10 gün sonra kızım yardıma geldiğinde yünleri kabartmaya başladı ve kırmızı keseyi buldu. Hemen yukarı çıkıp ‘Anne bu yün kimin? İçinden hazine çıktı’ dedi. Müşteriyi aradık. Oğlunu yollayıp altınları aldı. Hem altınları hem de yünlerini teslim ettik.” dedi.

    Bayram Akgün ise, “Altınları ablam buldu. Hemen tezgaha altınları döktük. 17 adet altın bulduk. Müşteriye kese ve altını fotoğraflı mesajla ilettik. Kendisi bize teşekkür etti.” diye konuştu.

    İzmir de yünlerin içinden servet çıktı #2

    İzmir de yünlerin içinden servet çıktı #3


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