İzmir'de depremzedeler için devlet tarafından yapılan 749 dairenin anahtarı, 26 Kasım’da hak sahiplerine verilecek.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından bölgede yaraların sarılması için büyük bir çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti ve depremzedeler için konutların inşasına hızla başlandı.

DEPREMZEDELERİN EVLERİ 12 AYDA TESLİM

Aradan 12 ay gibi kısa bir süre geçmesinin ardından anahtar teslim töreni için hazırlıklar başladı.

26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan yeni evler, hak sahiplerine teslim edilecek.

749 dairenin teslimatının yapılmasının ardından kalan bölümlerin teslimatı da 1 ay içerisinde yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yakından takip edilen projeler, deprem sonrasında başlayan 'deprem vergileri' tartışmalarına da cevap niteliğinde.

İzmir'deki deprem konutları kasımda sahiplerini bulacak