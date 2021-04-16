İzmir'de yaşayan genç kadın, annesinin ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarına ziyarete gidemeyince belediyeden yardım istedi. Anne acısı yaşayan kadın, mezarlığa görüntülü bağlandı.

İzmir'de oturan ve bir temizlik şirketinde çalışan Hanife Kaya, 3 yıl önce Antalya'da 95 yaşında hayatını kaybeden annesi Ayşe Kaya'nın ölüm yıl dönümünde pandemi nedeniyle mezar ziyaretine gidemedi.

Konyaaltı Belediyesi'ni arayan Kaya, telefonla görüntülü şekilde annesinin mezarını görmeyi talep etti.

MEZARIN YERİNİ TARİF ETTİ

Kaya'nın isteğini geri çevirmeyen belediye çalışanları, Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Mezarlığı'na geldi.

Cep telefonu ile görüntülü arama gerçekleştiren belediye çalışanları Hanife Kaya'nın tarifi ile mezarlığın yanına gitti.

İzmir’deki evden Antalya’daki mezarlığa bağlantı VİDEO

KABRİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Belediye çalışanı Kaya'ya annesinin kabrini cep telefonu ile göstermeye başladı.

Kaya bu sırada, gözyaşlarına hakim olamadı. Mezarlığın başında cep telefonunda annesi için dua eden Kaya daha sonra da "Bırakma demiştin beni, bırakmam ben seni. Bayramda evini pırıl pırıl yapacağım." dedi.

“VİRÜSTEN DOLAYI GELEMİYORUM”

Belediye çalışanı daha sonra da kabirdeki çiçekleri suladı.

Bu sırada gözyaşı döken ve annesini özlemini dile getiren Hanife Kaya, “Koronavirüsten dolayı gelemiyorum. Otobüse binsem orada virüs kapabilirim. Benim işimi engelleyecek. Aracımla gelmeye kalksam akşam dönüşümü nasıl yapacağım? İnternetten belediyenin numarasını bulup aradım. Sağ olsunlar yardımcı oldular." diye konuştu.