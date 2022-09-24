CHP'nin Seferhisar'daki kampı sürerken, Kılıçdaroğlu çifti de İzmir'in sahilinde yürüyüş yaptı.

CHP'nin İzmir Seferhisar'daki yeni yasama yılı öncesi hazırlık kampı devam ediyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kampa eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla katıldı.

Eşofmanlarını giyip sahile çıktı

Programın düzenlendiği otelde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sahilde el ele yürüyüş yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'deki Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sahili yürüdü VİDEO



"İyileşeceğiz dostlar"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar." ifadeleri yer aldı.