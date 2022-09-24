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    İzmir'deki Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sahili yürüdü

    CHP'nin Seferhisar'daki kampı sürerken, Kılıçdaroğlu çifti de İzmir'in sahilinde yürüyüş yaptı.
    • 24.09.2022 - 13:17
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    İzmir'deki Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sahili yürüdü

    CHP'nin İzmir Seferhisar'daki yeni yasama yılı öncesi hazırlık kampı devam ediyor.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kampa eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla katıldı.

    Eşofmanlarını giyip sahile çıktı

    Programın düzenlendiği otelde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sahilde el ele yürüyüş yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    İzmir'deki Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sahili yürüdü VİDEO

    İzmir deki Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sahili yürüdü #1

    "İyileşeceğiz dostlar"

    Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar." ifadeleri yer aldı.

    İzmir deki Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sahili yürüdü #2


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