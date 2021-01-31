İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı, her yağmurda su altında

7 bin yıllık tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, altyapı yetersizliğinden dertli. Esnaf, her yağmurda su basan dükkanları için yetkililerden yardım bekliyor.

İzmir’e yolu düşenlerin uğramadan geçmediği tarihi Kemeraltı Çarşısı, zamana yenik düşüyor.

Dünyanın en büyük üstü açık çarşılarından biri olarak bilinen tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda sayıları azalsa da han, hamam, kitabe, hazire, köşk, konak, cami, mescit, sinagog, sebil, şadırvan, çeşme, bedesten gibi geçmişin sokak dokularını görmek mümkün.

Yaklaşık 80 hektar büyüklüğünde, 236 farklı meslek grubundan 9 bin küçük ve orta boy işletmenin yer aldığı 7 bin yıllık tarihi çarşı, İzmir'in önemli ticaret merkezlerinden biri.

TEK DUALARI YAĞMUR YAĞMAMASI

Kent için tarihi olduğu kadar ekonomik ve sosyal bir öneme sahip çarşı; her yağmurda altyapı sorunlarıyla gündeme geliyor.

Esnaf, yağmur yağdığı günlerde dükkanlarında nöbet tutmak zorunda kalıyor.

Türkiye geneli kuraklıktan dert yanarken, Kemeraltı Çarşısı esnafının tek duası var; o da çok fazla yağmur yağmaması.

Yağış sırasında çarşının altyapısı tamamen çöküyor ve bütün dükkanları su basıyor.

ÇİZMESİZ ESNAF YOK

Kemeraltı Çarşısı esnaflarından Hayrettin Ertaş (37), her yağmurda dükkanında nöbet tutmak zorunda kaldığını söyledi.

Ertaş, bölge esnafının yağmur çizmesi bulundurduğunu belirterek, "2000 yılından beri Kemeraltı'ndayım. Geldiğim günden bugüne kadar Kemeraltı'nın altyapı sorunu çözülmedi. Her yağmur yağdığında esnaf kapıda, çizmelerini giyip elinde süpürge, kürek ve kova ile nöbet tutuyor. Yağmur yağdığında Kemeraltı boşalıyor. Esnaf sadece dükkanında nöbet tutuyor." diye konuştu.