İzmir'deki muhtar, yarım asırdır görevde

45 yıldır Hilal Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Ali Pekgöçen, “Süleyman Demirel koltukta gitti geldi, gitti geldi ama ben koltuğa bir oturdum yarım asırdır kalkmıyorum" dedi.

İzmir’de yaşayan 3 evlat, 7 torun sahibi 67 yaşındaki Ali Pekgökçen, 1976 senesinin Şubat ayında askerden terhis oldu.

Henüz 22 yaşındayken doğup büyüdüğü Hilal Mahallesi'ne dönen Pekgökçen, mahalleli tarafından muhtar olması için yapılan ısrarlar üzerine o dönemde yaşı ileri olan mevcut muhtara yardımcı olmaya başladı.

Pekgökçen, kısa bir süre sonra gerçekleşen yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve seçimi kazandı.

YARIM ASIRDIR AYNI GÖREVİ YAPIYOR

Yaşının verdiği enerji ile mahalle sorunlarıyla birebir ilgilenen Ali Pekgökçen, mahalleli tarafından da benimsendi.

6 CUMHURBAŞKANI DEĞİŞTİ

45 yıldır muhtarlık görevini sürdürmeye devam eden Pekgökçen, bir sonraki seçimde aday olmayı düşünmediğini belirtse de, “Ben muhtar olduğumda Fahri Korutürk cumhurbaşkanıydı. Seçimlere girdiğimden bu yana 6 cumhurbaşkanı geçti. O zamandan bu zamana 7. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam ediyorum. Geçmiş cumhurbaşkanımız, başbakanımız rahmetli Süleyman Demirel koltukta gitti geldi, gitti geldi ama ben koltuğa bir oturdum 45 senedir kalkmıyorum.” diyerek espri yapıyor.

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"ADAY OLMAYA NİYETİM YOK"

Askerden döndüğünde aklında muhtar olmak gibi bir fikrin olmadığını söyleyen Pekgökçen, "Muhtarımız çok yaşlıydı. Mahalleliler, bana muhtar olmamı önerdi. Askerden yeni gelmiştim. Öneriye çok sıcak bakmadım ama mahalleli ısrar etti. Bir süre muhtarımıza yardımcı oldum, kısa bir süre sonra da seçime girerek kazandım. O gün bugündür hala muhtarlığa devam ediyorum. O zamanlar daha 22 yaşındaydım. 45 senedir muhtarlık yapıyorum. Bugüne kadar pek çok seçim gördüm ama sayılarını hatırlamıyorum. İlk zamanlar toplantılara gittiğimizde genç muhtar olarak beni gördüklerinde şaşırıyorlardı. Genelde yaşlı muhtarlar olduğu için ben dikkat çekiyordum ama şimdi ben de yaşlandım. 2 senem daha var ama bir daha aday olmaya niyetim yok. Geçen yıl aday olmayacaktım ama mahalleli ısrar edince aday oldum." dedi.





RAKİPLERİNİ BİR BİR YENDİ

Roman mahallesinde muhtarlık yapan Pekgökçen, "Burada ihtiyaçlar bitmiyor. En büyük sorunumuz eğitimsizlik. Hükümetimiz bu konuya büyük önem verdi. Kızlarımız okumaya başladı. Bir diğer sorunumuz işsizlik. Kadınlar temizliğe giderek evlerinin geçimini sağlıyor. Yakınımızda hastaneler var ama mahalle nüfusumuz genelde yaşlı. Bu yüzden sağlık ocağı istiyoruz, park istiyoruz. Muhtarlık dönemimde bu tür sorunlarla birebir ilgileniyorum. Vatandaş ilk bize geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yol gösteriyoruz. Ben hizmet etmeyi seviyorum. Fakir fukaraya yardımcı olmak, yol bilmeyene yol göstermek çok güzel." diye konuştu.

"EVELALLAH SON SEÇİMİ DE KAZANDIM"

Görev süresi boyunca oldukça iddialı bir profil çizen Pekgökçen, "Bunca yıl karşıma sadece üç kez rakip çıktı. Son seçimlerde ise üç rakip birden karşımdaydı. Evelallah son seçimi de kazandım." ifadelerini kullandı.





MAHALLELİ DURUMDAN MEMNUN

Mahalleliler ise muhtarlarından oldukça memnun olduklarını belirttiler. Mahalle sakinlerinden Adnan Kalın, "Ali ağabeyim, ben çocukken muhtar azasıydı. Biz delikanlı olduk, o muhtardı. Ben 58 yıldır bu mahalledeyim. Benim torunum oldu, Ali ağabeyim yıkılmaz güçle hala muhtar. Hilal Mahallesi onu o kadar çok seviyor ki anlatamayız. O bizim muhtarımız değil ağabeyimiz, babamız, dert ortağımız. Günün 24 saati kim ararsa uykusundan da kalksa işi halletmeye çalışır." diye konuştu.