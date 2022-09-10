İzmir'deki Tarkan konserine 300 bin kişi katıldı

İzmir'de yapılan ücretsiz konserine belediye 500 bin kişinin katıldığını açıklarken, emniyet bu sayısının 300 bin civarında olduğunu bildirdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle dün kentte bir dizi program düzenlendi.

Etkinliklerin merkezi ise Kordon Boyu oldu. Binlerce insan burada gerçekleştirilen Air Show, Fener Alayı ve son olarak Tarkan konserini izledi.

İzmirliler kentin kurtuluşunu gece yarısına kadar coşkuyla kutladı. Kordon Boyu'nda etkinlikler sonrası alanda bırakılan çöplerin temizlenmesi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çimlerde sabahladılar

Bazı vatandaşların Tarkan konseri sonrası Kordon Boyu'ndaki çimlerde sabahladığı görüldü. 9 Eylül etkinlikleri kapsamında kapatılan cadde ve sokaklar da tekrar ulaşıma açıldı.

300 bin kişi katıldı

DHA'nın haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kordon Boyu’ndaki kutlamalara 500 binden fazla kişinin katıldığını söyledi. Emniyet kaynakları ise kutlamalara katılan kişi sayısının 300 civarında olduğunu ifade etti.

Bu arada Tarkan'ın konser verdiği sahne ile birlikte Kordon Boyu'ndaki ses ve görüntü sistemlerinin bulunduğu tüm platformların söküm işlemleri de başladı.

































