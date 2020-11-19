İzmir’e kar yağdı

Bölgenin en yüksek noktası olan Bozdağ'ın zirvesine, mevsimin ilk karı düştü. Dağın zirvesi, beyaza büründü.

İzmir'e yağışlı ve soğuk havalar hakim oldu.

Kentin Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

2159 metre yüksekliğiyle İzmir’in en büyük, Ege Bölgesi’nin ise 3. yüksek zirvesi olan Bozdağ beyaza bürünürken, ilçede yaşayanlar için doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.

KAR YAĞIŞININ ARTMASI BEKLENİYOR

Poyrazın etkisiyle hava sıcaklığı düşerken, sıcakların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.