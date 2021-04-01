İzmir’de nisan ayının ilk gününde kar yağışı nedeniyle 580 rakımlı Sabuncubeli Geçidi beyaza bürünürken, İzmir ile Manisa’yı birbirine bağlayan dağ yolu ulaşıma kapatıldı.

İzmir-Manisa arasında nisanın ilk günü, sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, 580 rakımlı Sabuncubeli Geçidi beyaza büründü.

Bölgede Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, yoğun kar yağışı sebebiyle İzmir-Manisa kara yolu araç trafiği olumsuz etkilendi.

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle eski yol trafiğe kapatılırken, trafik akışının sağlanması için araçlar Sabuncubeli Tüneli’ne yönlendirildi.

İzmir'e nisan ayında kar yağdı VİDEO

VATANDAŞLAR KAR TOPU OYNADI

Öte yandan kar yağışını görmek ve kar topu oynamak için vatandaşlar Sabuncubeli’ne geldi.

Burada çocuklarıyla kar topu oynayan vatandaşlardan Setfi Taşkıran, "Çok güzel bir hava. Nisan ayı olmasına rağmen soğuk. Geçmiş yıllara nazaran değişik bir durum. Atalarımızın ’Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözü gerçekleşti bu mart sonunda. Güzel bir atmosfer. Çocukları da eğlendirmeye getirdik." diye konuştu.

"DOĞA BİZE 1 NİSAN ŞAKASI YAPTI"

Yine çocuğuyla beraber kartopu oynamaya gelen vatandaşlardan Mehmet Taşkıran da, "Dün akşam günlük güneşlikti İzmir. Dün güzel havada mangal yakıyorduk bugün de doğa bize 1 Nisan şakası yaptı. Güzel bir duygu. Buraya eğlenmeye, çocukları eğlendirmeye getirdik." sözlerine yer verdi.

"BİZİM İÇİN İYİ OLDU"

Sabuncubeli’ndeki kar yağışını haber alır almaz iş yerlerinden çıkıp, bölgeye kartopu oynamaya gelen vatandaşlardan Feride Karabaş ise "İzmir’de, Ege Bölgesi’nde tabii ki kar yağışı beklemiyorduk. İzmir’e yaz gelmesini beklerken, kar geldi. Bizim için iyi oldu. İşten kaçamak yaptık geldik kar topu oynuyoruz." açıklamasında bulundu.









