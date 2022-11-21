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    İzmir’i yine sağanak vurdu

    İzmir genelinde aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:24
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    İzmir’i yine sağanak vurdu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün bazı iller için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

    Bu uyarının ardından sağanak yağış, İzmir’in bazı ilçelerinde etkili oldu.

    Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü.

    Kanalizasyonlar taştı

    Buca ve Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı.

    Belediye ekiplerinin, suların tahliyesinde yetersiz kaldığı görüldü.

    İzmir’i yine sağanak vurdu ViDEO

    İzmir’i yine sağanak vurdu #1

    İzmir’i yine sağanak vurdu #2

    İzmir’i yine sağanak vurdu #3

    İzmir’i yine sağanak vurdu #4

    İzmir’i yine sağanak vurdu #5

    İzmir’i yine sağanak vurdu #6


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