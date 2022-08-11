İzmir'in 100'üncü kurtuluş yılı: Tarkan da sahne alacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl 100’üncü yılı kutlanacak İzmir’in kurtuluş günü etkinlikleri için büyük bir görsel şölen hazırladıklarını ve Tarkan'ın da katılacağını söyledi.

İzmir bu yıl, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayacak.

Zafer yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler 9 Eylül ile sınırlı kalmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı ikinci birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde yapıldı.

İHA'nın haberine göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok şükür bu bize nasip oldu. Gelecek kuşaklara cumhuriyetin ve kurtuluşun ikinci yüzyılını devrederken bunu en güçlü şekilde tanıtmak, kutlamak ve bu coşkuyu tüm kente yaymak istiyoruz” dedi.

“Olağanüstü büyük bir görsel şölen hazırlıyoruz”

Kutlama programı ile ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Çok sayıda etkinlik var. En önemlilerinden biri Dereçine'den başlayacak. Ordumuzun yüz sene önce geçtiği güzergahı yürüyerek kat edeceğiz. O akşam Haluk Levent konseriyle coşkulu kutlama yapmayı hedefliyoruz. 100 yıl önce yaşanan heyecanı bugüne taşımak arzusundayız. Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara da bunu aktarmak istiyoruz.

İkinci büyük organizasyonumuz 9 Eylül günü olacak. 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda olağanüstü büyük bir görsel şölen hazırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli ve büyük organizasyonu olacağı iddiasındayız.





"Cumhuriyet Meydanı'nnda Tarkan konser verecek"

İzmir’in 100. yılını nasıl kutladığının filmini İzmirliye hediye edeceğiz. Aynı gece de öncesinde İzmir Valiliğimiz ile birlikte hava gösterileri yapacağız. Cumhuriyet Meydanı'na yakın noktada ise Tarkan konser verecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Alsancak Limana kadar uzanan bütün sahilde olağanüstü bir gün ve gece yaşayacağız” dedi.

“Büyük bir heyecan”

Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Soyer, “10 Eylül Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinin yıl dönümüdür. Bundan sonra İzmir'de hem 9 Eylül'ü hem 10 Eylül'ü birlikte kutlamak gerektiğini düşünüyoruz. 10 Eylül akşamı da İzmir türkü ve şarkılarını seslendiren 11 sanatçı Prag Senfoni Orkestrası ile kayıtlarını yaptılar. Sahne alacaklar.

10 Eylül'de de olağanüstü bir konser İzmirlileri bekliyor. Büyük bir heyecan ve itinayla bütün organizasyonları İzmirlilere, gençlerimize, çocuklarımıza hediye etmek istiyoruz. Mutlaka çoluk çocuk bütün ailenizle orada olun, tarihsel bir ana tanıklık edeceğiz” dedi.



