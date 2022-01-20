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    İzmir'in Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına itilen can salı içerisindeki 15 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 19:09
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    İzmir'in Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.20 sıralarında Çeşme açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti.

    15 GÖÇMEN KURTARILDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir in Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı #1


    İzmir in Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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