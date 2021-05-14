İzmirli ailenin yaşam mücadelesi

Yaşamını akülü sandalyeye bağlı olarak geçiren kas hastası 9 yaşındaki Kumsal Kurt, hayalinin ayakkabı giymek istediğini söyledi.

İzmir'in Levent Mahallesi'nde yaşayan ve genetik hastalık musküler distrofiyle mücadele eden Yunus Kurt’un kendisi gibi doğuştan ortopedik engelli kızı Kumsal Kurt, yaşamını akülü sandalyeye bağlı olarak sürdürüyor.

Yunus Kurt, ‘Yaşamak bir umuttur’ diyerek umut aşıladığı kızı Kumsal'ın aşil tendonu ameliyatı ile sandalye kullanmadan değnek yardımıyla yürüyebileceği günün hayalini kuruyor.

"DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ GEZMEK İSTİYOR"

Çocukları için güçlü kalmaya çalıştığını söyleyen Kurt, "Bayram bence çocukların bayramı. Biz çocuklarımızın mutlu olduğunu gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Biz de yaşadık o günleri. İleriye yönelik güzel hedeflerimiz olmalı. Kızım zaman zaman soruyor. Ben niye diğer çocuklar gibi gezip tozamıyorum? Ben de onun yaşadıklarını yaşadım. Çocukluğumdan beri engelliyim. Ben çok mücadele ettim. Hala devam ediyorum. Çünkü bu hastalık öyle bir hastalık ki pes etmemek lazım. Her zaman mücadele gerekiyor. Ayaklarımı kullanamıyorum. Yatağımın ucunda içi kum dolu, 2,5 litrelik şişe var. Her gece uyumadan önce 10-15 dakika kaldırıyorum. Böylece sabah kendimi daha güçlü hissediyorum." diye konuştu.

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AMELİYAT İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR

Kumsal'ın ayakkabı giyemediğini ve okul hayatının olumsuz etkilendiğini anlatan Kurt, kızının ameliyat sayesinde yaşıtları gibi olmasa da daha konforlu yaşayabileceğini dile getirdi.

Pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle ameliyat günü alamadıklarını ve sabırla beklediklerini kaydeden Kurt, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda farkındalığın artması gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Yaşamak bir umuttur. Ne olursa olsun dünya sizin de olsa gideceğiniz yer bir karış mezar. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Benim de akülü sandalyem çoğu zaman beni yolda bırakıyor. İnsanlardan yardım istemekten bıktım. Mazgallara takılıyorum. Diğer insanlar gibi sosyalleşmek spor yapmak istiyorum. Kızım da 1 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyor. Daha önce tutuna tutunarak yürüyordu. Ameliyatın ardından değnekle yürüyebilecek."

"AYAKKABI GİYMEK İSTİYORUM"

Doğduğundan beri topuklarına basamayan ve en iyi arkadaşının beslediği kedisi olduğunu söyleyen Kumsal Kurt ise "Ben de ayakkabı giymek, paten giymek istiyorum. Bisiklet sürmek istiyorum. Bunun için ameliyat olmam gerek" dedi.