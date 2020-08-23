Ailesinin çektiği videolarla fenomen olan 3 yaşındaki Aras Özdalı, klostrofobik, spekülasyon gibi kelimeleri rahatça söylerken, 'arı' kelimesini söyleyemedi. Aras'ın videosu büyük beğeni topladı.

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve babasının çekip, sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Aras Özadalı, geçen aylarda 'cookie challenge' paylaşımıyla dikkat çekti.

Babasının masa üzerine bırakıp, "Ben gelene kadar bunu yeme" demesinin ardından minik Aras'ın kurabiyeye uzun süre bakıp yemediği video, binlerce kez izlendi.

HER VİDEOSUNDAN ŞİRİNLİK AKIYOR

Babasının okuduğu hikaye kitabındaki motosiklet arkasına binen küçük çocuğun resmini gören Aras'ın, "Sen neden kask takmadın?" diye tepki verdiği, kamu spotu niteliğindeki video da ilgi gördü. Zamanla ailesinin çektiği videolarla fenomen olan, babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan Aras, en son videosunda 'arı' ve 'ayı' kelimelerini söylemekte çok zorlandı. Aras'ın bu videosu da 500 bine yakın görüntüleme aldı.

İzmirli fenomen minik Aras'ın 'arı' diyememesi büyük beğeni aldı VİDEO



"BERKAN, BEN GÜZEL SÖYLEYEMİYORUM"

Babasının seçtiği 'kravat', 'klostrofobik', 'spekülasyon', 'aspiratör', 'vantilatör', 'ksilofon' gibi telaffuzu zor kelimeleri söyleyebilen minik Aras, 'arı' ve 'ayı' kelimelerini söyleyemedi.

'R' harfini telaffuz etmekte zorlanan minik Aras, videoda babasına dönerek, "Berkan, ben güzel söyleyemiyorum" dedi.













