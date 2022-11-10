Lise ve ortaokul öğrencileri, 10 Kasım'a özel hazırlıkları koreografide, bedenleriyle önce saat 9'u 5 geçeyi oluşturdu. Ardından 1938 rakamları ve sonsuzluk işaretiyle gösteriyi tamamladılar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'ünü yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

İzmir'in iki ilçesinde de okullarda Atatürk için hazırlıklar yapıldı.

Anma törenlerinden biri de Konak ilçesindeki bir lisede gerçekleştirildi.

Koreografi hazırlığı 15 gün sürdü

Okulun bahçesinde bir araya gelen 9 ile 12'nci sınıftan 190 öğrenci, hazırlığı 15 gün süren koreografi hazırladı.

Öğrenciler, önce bir saati simgeleyen daire oluşturdu. Ardından bedenleriyle akrep ve yelkovan oluşturdu.

Bedenleriyle 1938 rakamlarını oluşturdular

Son olarak bedenleriyle saati 09.05'e ayarladı. Saatin altında da yine bir grup öğrenci bedeniyle Ata'nın ölüm tarihi olan 1938 rakamlarını oluşturdu.

Ata'nın ölüm saatinde 8 rakamı yatık hale getirilip, 'sonsuzluk' simgesine dönüşerek koreografi tamamlandı.

İzmirli öğrencilerden 10 Kasım koreografisi VİDEO



200 öğrenci koreografi hazırladı

Ödemiş ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

Bir ortaokuldaki 5 ve 6'ncı sınıfından 200 öğrenci, 3 günlük benzer bir koreografi hazırladı.

DHA'nın aktarımına göre; sosyal medyada paylaşılan her iki koreografi de büyük beğeni topladı.