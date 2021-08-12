İzmirliler dikkat! İzmir'de kaç saat su kesintisi yaşanacak?

İzmir'in Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisleri arasında teknik bir arıza meydana geldi. Bunun akabinde su kesinti olacağı duyuruldu. Peki, İzmir'de su kesintisi kaç saat sürecek?

İzmirliler yarını su kesintisi ile geçirecek. İzmir'in Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisleri'nde yaşanan sıkıntı nedeniyle, İzmirlilere bir süre su verilemeyecek.

İZSU tarafından su kesintilerine ilişkin açıklama yapılırken, İzmirliler kesintinin ne kadar süreceğini araştırıyor.

İzmir halkı, İzmir'de kaç saat su kesintisi yaşanacak? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İzmir'de kaç saat su kesintisi yaşanacak?

İZMİR'DE KAÇ SAAT SU KESİNTİSİ OLACAK?

İZSU'nun yapmış olduğu açıklamada, arızanın 48 saat sonra giderileceği belirtildi.

Yaşanan sorunun halkı etkilememesi adına alternatif hatlardan su verilerek, şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacağı söylendi.

Açıklamanın devamında, arızanın tamir edilebilmesi için ise Gaziemir ilçesinde 13.08.2021 tarihinde su kesintisi yapma zorunluluğu olduğu ifade edildi.