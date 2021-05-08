Kısa bir aranın ardından bugün pazar tezgahları yeniden kurulurken, İzmir'de yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmak için kuyruk oluşturdu.

Tam kapanma kapsamında pazarlar bugün alınan tedbirler eşliğinde açıldı. Yeniden kurulan pazara vatandaşların ilgisi yoğun.

İzmirliler de sabahın erken saatinde pazarın yolunu tuttu.

GİRİŞTE HES KODU KONTROLÜ

Pazaryerlerinde belediye ekipleri tarafından kontroller sürerken, girişte zabıta ekipleri vatandaşların HES kodlarını kontrol etti. Ateşleri ölçülerek pazaryerine alınan vatandaşlar, girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler pazarın kurulduğu alanda sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerini sürdürdü. Bazen sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği de gözlendi.

İzmirliler pazara akın etti VİDEO

SIK SIK ANONS YAPILDI

Belediye ekipleri, sıklıkla anons yapıp uyarılarda bulundu. Pazar yerlerine kontrollü giriş- çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyerle kapatıldı.

Tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakıldı. Vatandaşlar günler sonra yaş meyve ve sebze alışverişi yapabildikleri için pazarcı esnafı ise satış yapabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

"İNANILMAZ BİR KALABALIK VAR"

Alışveriş yapabilmek için sabah pazaryerine geldiğini ancak kalabalığın erken saatte oluşmaya başladığını ifade eden Özlem Yenigün, "İnanılmaz bir kalabalık var. Erken gelince böyle bir kalabalık olacağını düşünmemiştim ama çok kötü. Çok uzun bir kuyruk olsa da içeriye hızlı aldıkları için sıra çabuk ilerliyor. Ben içeri girebilmek için 5 dakikadır bekliyorum. Pazaryerinde az sayıda tezgah açılmış ve az ürün varmış. İçeriden çıkanlar böyle söyleyerek çıkıyor. Biz de sıramız geldiğinde içeri girip neler alabileceğimize bakacağız" dedi.

"VAKİT GEÇ OLMADAN EVE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Vatandaşlardan Talat Yavaş, "Pazar 10.00'da açılıyor, 17.00'de kapanacak. Biz de alacaklarımızı ancak alır evimize anca döneriz diye erken saatte çıktık. Buradan sonra markette ihtiyacımız olanları da alıp vakit çok geç olmadan eve dönmek istediğimiz için geldik" dedi.

"ALINAN ÖNLEMLER GÜZEL"

Günler sonra pazara çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Feridun Çelik ise "Bence alınan bu karar hem tüketici hem de pazarcılar açısından çok iyi oldu. Açılır açılmaz hemen soluğu pazarda aldık. Alınan önlemler de gayet güzel bir sorun yaşamadık. Kalabalıktan uzak durmaya çalışıyoruz. Eşimle birlikte geldik alınacakları o alıyor ben de ona yardım ediyorum" dedi.

"STRESİMİZ, SIKINTIMIZ AZALIYOR"

Pazarcı esnafı Zeynel Abidin Yiğit, "Dün sabah çok erken saatte kalktım. Tezgahlarımızı ayarladık. Satacağımız ürünleri tamamladık. Satış yapmaya geldik. Evde insan dura dura bunalıma giriyor. Çalışınca bir neşe, bir heyecan geliyor. Korona evde yatarak oluyor. Kısıtlı bir açılma olsa da en azından para kazanabiliyoruz; stresimiz, sıkıntımız azalıyor" diye konuştu.