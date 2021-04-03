- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İzmit Körfezi’nde deniz salyası istilası
İzmit Körfezi’nde deniz salyası istilası
- İHA
- 03.04.2021 - 17:14
- Güncelleme : 03.04.2021 - 17:25
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde oluşan beyaz tabaka merak konusu oldu.
Sabah saatlerinde uyandıklarında İzmit Körfezi’nin kıyısındaki beyaz tabakayı gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi.
DENİZ BEYAZ TABAKAYLA KAPLANDI
Daha sonra bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz yüzeyindeki tabaka ile ilgili incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerde deniz yüzeyinde oluşan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu tespit edildi.
Deniz salyası İzmit Körfezi’ni beyaza bürüdü VİDEO
MÜSİLAJ NEDİR
Müsilaj, suyla temas ettiklerinde su alarak şişen, mide bağırsak kanalında sindirilemeyen ve emilemeyen bitkisel kaynaklı heterojen polisakkaritlerin genel adıdır.
Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğu görülmektedir.
Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için risk oluşturuyor.