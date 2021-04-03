İzmit Körfezi’nde deniz salyası istilası

Körfez üzerinde sabah saatlerinde beyaz bir tabaka ortaya çıktı. Yapılan incelemede, beyaz tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu belirlendi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde oluşan beyaz tabaka merak konusu oldu.

Sabah saatlerinde uyandıklarında İzmit Körfezi’nin kıyısındaki beyaz tabakayı gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi.

DENİZ BEYAZ TABAKAYLA KAPLANDI

Daha sonra bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz yüzeyindeki tabaka ile ilgili incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde deniz yüzeyinde oluşan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu tespit edildi.

Deniz salyası İzmit Körfezi’ni beyaza bürüdü VİDEO

MÜSİLAJ NEDİR

Müsilaj, suyla temas ettiklerinde su alarak şişen, mide bağırsak kanalında sindirilemeyen ve emilemeyen bitkisel kaynaklı heterojen polisakkaritlerin genel adıdır.

Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğu görülmektedir.

Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için risk oluşturuyor.