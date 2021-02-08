İzmit Körfezi’ndeki tabakanın nedeni alg patlaması çıktı

Vatandaşlarda büyük merak uyandıran, sahil şeridini kaplayan tabakanın, ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda kirlilikten değil, alg patlamasından kaynaklandığı bildirildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca sahiline gelenler, İzmit Körfezi’nin yüzeyini kaplayan tabaka ile karşılaştı. Tabakayı gören vatandaşlar kirlilik olabileceğini düşünürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE GÖRÜLÜYOR

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, deniz yüzeyinde oluşan tabakanın alg patlaması neticesinde doğal bir oluşum olduğu ortaya çıktı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise deniz yüzeyinde oluşan tabakayı, mevsim geçişlerinde gördüklerini söyledi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Görülen katmanın doğal bir oluşum olduğu belirtilen açıklamada, “Konuya ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından yapılan incelemelerde; denizde kirlilik değil, alg patlaması meydana gelmiştir. Son günlerde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olay, diğer denizlerde de meydana gelmektedir.” ifadelerine yer verildi.



