Euro
8.5554
0.53%
Dolar
7.0928
0.52%
Altın
418.23
1.77%
Borsa
1.536
0.58%
Bitcoin
304.998
13.10%
EXEN Coin
15.16
-0.91%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    İzmit Körfezi’ndeki tabakanın nedeni alg patlaması çıktı

    Vatandaşlarda büyük merak uyandıran, sahil şeridini kaplayan tabakanın, ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda kirlilikten değil, alg patlamasından kaynaklandığı bildirildi.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit Körfezi’ndeki tabakanın nedeni alg patlaması çıktı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca sahiline gelenler, İzmit Körfezi’nin yüzeyini kaplayan tabaka ile karşılaştı. Tabakayı gören vatandaşlar kirlilik olabileceğini düşünürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

    MEVSİM GEÇİŞLERİNDE GÖRÜLÜYOR

    Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, deniz yüzeyinde oluşan tabakanın alg patlaması neticesinde doğal bir oluşum olduğu ortaya çıktı.

    Bölgede yaşayan vatandaşlar ise deniz yüzeyinde oluşan tabakayı, mevsim geçişlerinde gördüklerini söyledi.

    İzmit Körfezi’ndeki tabakanın nedeni alg patlaması çıktı #1

    BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Görülen katmanın doğal bir oluşum olduğu belirtilen açıklamada, “Konuya ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından yapılan incelemelerde; denizde kirlilik değil, alg patlaması meydana gelmiştir. Son günlerde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olay, diğer denizlerde de meydana gelmektedir.” ifadelerine yer verildi.

    İzmit Körfezi’ndeki tabakanın nedeni alg patlaması çıktı #2

    İzmit Körfezi’ndeki tabakanın nedeni alg patlaması çıktı #3

    İzmit Körfezi’ndeki tabakanın nedeni alg patlaması çıktı #4

    İzmit Körfezi’ndeki tabakanın nedeni alg patlaması çıktı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir