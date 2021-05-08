İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı oluşan beyaz tabanın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.

Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.

38 GÜNDÜR TEMİZLENİYOR

Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderiliyor.

Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.

İzmit Körfezi'nden 100 ton deniz salyası temizlendi ViDEO