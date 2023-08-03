İzmit'te hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı İzmit'te, vatandaşlar parklardaki ağaçların gölgelerine sığınırken yüksek sıcaklıkların etkili olduğu kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin normal günlere göre azaldığı gözlendi.

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AA

Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Termometreler öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar güneşten korunmak için parkları tercih etti.

Vatandaşlar serinlemeye çalıştı

Sokaktaki köpekler ve kuşlar da parklarda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Cumhuriyet Parkı'nda dinlenen Bayram Çön (49), sıcak havanın çok bunaltıcı olduğunu, serinlemek için ağaç altında oturduğunu söyledi.

"Serinlemekte güçlük çekiyoruz"

Sıcak havanın günlük işlerini yapmalarına engel olduğunu dile getiren Çön, "Geceleri de yatamıyoruz sıcaktan. Serinlemekte güçlük çekiyoruz." dedi.

Çön, geçmiş yıllarda bu kadar sıcak bir yaz hatırlamadığına dikkat çekerek, iklim değişikliğinin bunda etkisi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Ağaç gölgesiyle kendimi korumaya çalışıyorum"

Halil Canlı (58) da bugün havanın oldukça sıcak olduğunu belirterek, "Ağaç gölgesi arıyoruz. Bol bol su içiyorum. Tansiyon, şeker hastasıyım. Soğuk suyla, ağaç gölgesiyle kendimi korumaya çalışıyorum." diye konuştu.