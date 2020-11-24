İzmit'te maske takmayı unuttu: İnsanlık hali, hepimiz unutabiliriz

Polisin, maske takmadıkları gerekçesiyle ceza kestiği iki kadından biri arabadan daha yeni indiğini belirterek 'İnsanlık hali, hepimiz unutabiliriz.' dedi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında koronavirüs denetimi yaptı.

apılan denetimler sırasında Yürüyüş Yolu üzerinde maske takmayan iki kadını gören polis, yanlarına giderek ceza kesmek istedi.

Bunun üzerine kimliğini vermek istemeyen iki kadın polise ceza kesmek istediği için, gazetecilere de kendisini görüntülediği için tepki gösterdi.

"ÇOK SAÇMA, ARABADAN DAHA YENİ İNDİM"

Bir anlık dalgınlık sonucu maskesini takmadığını belirten ismi öğrenilemeyen kadın, “Çok saçma bir ceza, arabadan daha yeni inmiştim o yüzden maskemi takmayı unuttum. İnsanlık hali, hepimiz unutabiliriz kendilerine unuttuğumu söyledim ama ceza yedim. Yediysek de yapacak bir şey yok. Çok anlık bir olay oldu. Arabada sigara içtiğim için maskemi çıkarmıştım, inince de takmayı unuttum.” dedi.

900 LİRA CEZA YAZILDI

Polis ekipleri tarafından maske takmadığı gerekçesiyle 900’er TL idari para cezası uygulanan iki kadın tutanaklarını teslim aldıktan sonra polis ekiplerinin yanından ayrıldı.





















