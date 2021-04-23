İzmit'te saat direğine yuva yapan arılar, itfaiye ekipleri tarafından kovana alındı.

İzmit şehir merkezinde saat direğine yuva yapan arıları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Uzman itfaiye ekibinin çabalarıyla arılar kovana alındı.

ARILARI SÜPÜRGE İLE ALMAYA ÇALIŞTI

Fırıncı olan Ekrem Çakmak, vücudunu üzerindeki montla koruyarak arıları bulundukları yerden almak istedi. Çakmak arıların üzerine su sıkıp, süpürge ile bulundukları yerden almaya çalıştığı sırada itfaiye ekibi bölgeye geldi.

İzmit'te saat direğine yuva yapan arılar kovana alındı VİDEO

İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Arı kıyafeti giyerek duruma müdahale eden itfaiyeciler, kraliçe arıyı yanlarında getirdikleri kovanın içine alarak diğer arıların da gelmesini sağladı. Arının tamamı direkten ayrıldıktan sonra, Ekrem Çakmak, arıları sahiplendi.

"ARTIK BİZ BAKACAĞIZ"

Fırıncı Ekrem Çakmak, "Arılar muhtemelen bu güneşli havadan dolayı oğul vermiş. Demek ki, yakınlarda bir yerde arı kovanları var. Oradan çıkan oğul da buraya gelmiş. Biz de onu itfaiyenin yardımıyla kovana aldık. Artık bundan sonra biz bakacağız.

Ben de köylü çocuğuyum. Memlekette bizim de arılarımız var. Şimdi burada da arılarımız olacak. Ben kutuya almıştım ama itfaiyeci arkadaşlar kovan getirince daha iyi oldu. Şimdi kovana aldık arıları. Birkaç gün sonra ben kendi kovanıma aktarıp arkadaşların kovanını geri vereceğim." dedi.