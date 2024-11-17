Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının artık tamamen görünür hale geldi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

SU ALTI ERKEOLOJİ MÜZESİ

İki bin yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu.

Bazilika gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti.

Dron ile görüntülenen bazikila üzerinde ördeklerin gezmesi ise dikkat çekti.