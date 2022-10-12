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    İznik Gölü'nde su çekilmesi 200 metreyi aştı

    Kuraklık nedeniyle su çekilmesi yaşanan gölde son durum tehlikeli boyuta ulaştı. Gölün dibindeki tarihi bazilikanın yüzeye çıktığı görüldü.
    • 12.10.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 12:24
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    İznik Gölü'nde su çekilmesi 200 metreyi aştı

    Bursa'nın İznik ilçesindeki Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynakları arasında bulunan gölde su çekilmesi devam ediyor.

    Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

    Tarihi bazilika yüzeye çıktı

    Yapılan incelemelerde İznik Gölü'ndeki çekilmenin 200 metreyi aştığı belirlendi.

    Bir süredir çekilmenin devam ettiği gölde, son durum tehlikeli boyuta ulaştı. Gölün dibindeki 2 bin yıllık tarihi bazilikanın resmen suların üzerinde kaldığı görüldü.

    İznik Gölü nde su çekilmesi 200 metreyi aştı #1

    Araştırmalar bazilikanın üzerinden yapılıyor

    Dünya tarihinin en önemli eserinde görevli arkeolog dalgıçlar, kuraklık nedeniyle araştırmalarını bazilikanın üzerinden yapmaya başladı.

    İHA'nın aktarımına göre; daha önce tarihi eserle ilgili yapılan çalışma alanına kimse alınmazken şimdilerde ise yüzeye çıkan bazilikanın üzerine birilerinin dolaşması vatandaşları endişelendirdi.

    İznik Gölü'nde su çekilmesi 200 metreyi aştı VİDEO

    İznik Gölü nde su çekilmesi 200 metreyi aştı #2

    "Bazilikaya yürüyerek ulaşmak mümkün hale geldi"

    İznik Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, “İznik Gölü'nde geçen yıllarda başlayan çekilme bu yıl da devam etti. Bu sene gerçekten oldukça belirgin bir duruma dönüştü. Bu çekilmeler sonucunda antik çağda kalan eserler de su üzerine çıktı. Bunlardan birisi yüzyılın keşiflerinden biri olan bazilika kalıntısı ortaya çıktı. Günümüzde artık bazilikaya yürüyerek ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu da gölün ne derecede çekildiğinin önemli göstergesidir." dedi.

    İznik Gölü nde su çekilmesi 200 metreyi aştı #3

    "Kuraklık geçen yıla göre yüzde 50 daha arttı"

    İznik Gölü kıyısında 20 yıllık işletmesi bulunan Bekir Uslu, “Gördüğüm manzara karşısında çok şaşkınım. Gerçekten durum çok vahim. Artık yetkililere sesleniyorum. Kuraklık had safhaya ulaştı. Buna önlem alınması lazım. Çünkü bazilika artık gün yüzüne çıktı. Üzerine çıkıp rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu kuraklık geçen yıla göre yüzde 50 daha arttı. Diğer yerlerde kuraklık 150-200 metreye kadar ulaştı. Eğer bu böyle devam ederse gölümüzü kaybetmek üzereyiz. Lütfen artık herkes elini taşın altına koysun.” diye konuştu.

    İznik Gölü nde su çekilmesi 200 metreyi aştı #4

    İznik Gölü nde su çekilmesi 200 metreyi aştı #5


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