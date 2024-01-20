İznik Gölü'ndeki kayadan suya yansıyan figür görenleri şok ediyor Herşey Müşküle Köyü’nde oturan bir vatandaşın İznik Gölü'ndeki kayanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında paylaşmasıyla başladı. Kayadan suya yansıyan şekiller üzerine aldığı yorumlar sosyal medya gündemine oturdu.

İHA

Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası’nın suya yansıyan görüntüsü üzerinde beliren figürler görenlerin dikkatini çekiyor.

Bursa’nın İznik ilçesi Müşküle Köyü’nde oturan İbrahim Tektaş, İznik Gölü kıyısında bulunan ve bölgede Sarı Kaya olarak da adlandırılan adaya benzeyen kayanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurukafa, aslan ve maymuna benzetilen figürler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Sosyal medyada ilgi çekti

İlk bakışta kaya ve suya yansıyan görüntüsü olarak anlaşılan fotoğraf, takipçilerin yorumlarıyla farklı anlamlar kazanarak hızla sosyal medyada yayıldı.

Kurukafa mı yeleli aslan mı yoksa gözlük takmış bir maymun mu?

Fotoğraf 90 derece sola çevrildiğinde ortasında büyük bir kurukafa onun içinde de yeleli aslan ve gözlük takmış bir maymun figürleri de ortaya çıkıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)