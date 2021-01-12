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    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor

    Çok sayıda lahit çıkmasının ardından kamulaştırılarak sit alanı ilan edilen zeytin tarlasının etrafı, tel örgülerle çevrildi. Jandarmanın yarım saatte bir devriye attığı alan, 7/24 korunuyor...
    • İHA
    • 12.01.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 11:15
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    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor

    Bursa’nın İznik ilçesinde bir yıl da 5 lahit bulununca bakanlık tarafından kamulaştırılan alanda kameralı tedbir alındı.

    Kaçak kazıların arttığı ilçede, ‘lahit tarlası’ olarak anılan alan, yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera ile 7 gün 24 saat izleniyor.

    Jandarma ise 30 dakikada bir devriye atıyor.

    Özel korunan alanın girişinde ‘Yasak bölgedir girilmez ve bu alan kameralarla izlenmektedir’ tabelaları dikkat çekiyor.

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor VİDEO

    1 MİLYON 94 BİN TL KARŞILIĞINDA KAMULAŞTIRILDI

    İznik ilçesinin kırsal Hisardere Mahallesi mevkisinde, son bir yılda 5 lahit bulundu.

    Bu gelişmenin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lahitlerin bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı.

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor #1

    KRALİÇE NİKAİA’NIN MEZARI HALEN ARANIYOR

    Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General General Lysimakhos, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek şehrin adını "Antigonia" olan karısı Nikaia’nın ismiyle değiştirdi.

    O günden sonra Nikaia olarak anılan İznik’te bugün kazıların yapıldığı alanda, kraliçenin mezarının da olabileceği düşünülüyor.

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor #2

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor #3

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor #4

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor #5

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor #6

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor #7

    İznik’teki lahit tarlası 7 gün 24 saat izleniyor #8

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