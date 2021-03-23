İZSU’dan 4 yaşındaki çocuğa icra takibi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, vefat eden babasının borcunu 4 yaşındaki kızından tahsis etmek için icra takibi başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, 2017 doğumlu bir çocuğa, babasının su faturası borcu nedeniyle İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından icra takibi başlatıldığını söyledi.

AK Partili Hızal, icra takibi belgelerinin fotoğraflarını da paylaştı.

"HATALARINIZ BEDELİNİ İZMİR'İN EVLATLARINA ÖDETEMEZSİNİZ"

Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL’yi havaya kaptıran İZSU’nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir’in evlatlarına ödetemezsiniz." sözlerine yer verdi.





