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    İztuzu Plajı'nda caretta carettalara ‘dokunmayın’ uyarısı

    DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, geçtiğimiz günlerde İztuzu Plajı'nda yüzen bir kişinin caretta carettalara dokunması üzerine uyarı yaptı. Kaska, “Dokunmayın, uzaktan izleyin” dedi.
    • 13.08.2022 - 15:42
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    İztuzu Plajı'nda caretta carettalara ‘dokunmayın’ uyarısı

    Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

    Ancak bölgedeki tatilciler caretta carettelar tehlike oluşturuyor.

    ‘Dokunmayın’ uyarısı

    Nedeni ise onlara dokunmaları…

    Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağaları için önemli uyarıda bulundu.

    İztuzu Plajı nda caretta carettalara ‘dokunmayın’ uyarısı #1

    “Bu davranışlar büyük stres yaratmaktadır”

    Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin yüzerken deniz kaplumbağasına dokunduğunu ifade eden DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska, “Bu davranışlar canlılar için büyük stres yaratmaktadır. Uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerekmektedir. Ayrıca yaban hayvanlarını beslemek bu canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açmakta ve zarar görmelerine neden olmaktadır. Deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere hiçbir yaban hayvanına dokunmaya çalışmayınız, beslemeyiniz.” dedi.

    İztuzu Plajı nda caretta carettalara ‘dokunmayın’ uyarısı #2

    ‘Uzaktan izleyin’

    DHA’ya konuşan Prof. Dr. Kaska, denizde bir kaplumbağa görüldüğü zaman, suyun altındaki süzülüşlerini uzaktan izleyip, harika anın tadının çıkartılabileceğini söyledi.

    İztuzu Plajı nda caretta carettalara ‘dokunmayın’ uyarısı #3


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