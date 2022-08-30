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    Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da

    Jamaikalı milyarder Michael Lee Chin’e ait olduğu belirtilen süper lüks yat Ahpo, Muğla’nın Bodrum ilçesine açıklarına demirledi. Ahpo’nun Bodrum’da ne kadar kalacağı bilinmiyor.
    • 30.08.2022 - 15:29
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    Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da

    Geçen yıl Almanya’da inşa edilen 115 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindeki süper lüks yat, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında demirledi.

    300 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilen yat, ihtişamıyla dikkat çekti.

    Yata bakan bir daha baktı.

    71 yaşındaki milyarder içinde mi bilinmiyor

    Dünyadaki en büyük süper yatlar arasında 47’nci sırada yer alan Ahpo’nun 71 yaşındaki Jamaikalı milyarder Michael Lee Chin’e ait olduğu öğrenildi.

    Forbes dergisine göre 1 milyar 700 milyon dolar net serveti bulunan Jamaikalı milyarderin yatta olup olmadığı bilinmiyor.

    Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da #1

    7 kabinde 14 misafiri ağırlıyor

    Üst yapısı ve gövdesi çelik ve alüminyumdan üretilen Ahpo, 7 kabinde 14 misafiri ağırlıyor.

    Yat, dans pisti, güzellik salonu, sinema salonu, SPA, asansör, su altı ışıkları, beach club ve spor salonu gibi imkanlar sunuyor.

    Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da #2

    Helikopter pisti de var

    Süper lüks yatta ayrıca helikopter pisti de bulunuyor.

    İHA’nın haberine göre süper lüks yat Ahpo’nun Bodrum’da ne kadar kalacağı bilinmiyor.

    Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da #3

    Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da #4


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