Jandarma 5 bin uzman erbaş alımı 2022: Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Jandarma 5 bin uzman erbaş alımı 2022: Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı'na 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Peki Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, 2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı...

2022 yılı için Jandarma uzman erbaş alımı başvuru süreci için beklenen kılavuz yayınlandı. Kılavuzun yayınlanmasının ardından binlerce aday, başvurulara ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine yapılacak olan personel alımlarının toplamda 5 bin kişi olacağı bildirildi.

Öte yandan bu kişilerin 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olacağı belirtildi.

Bu kapsamda adaylar, ''Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartlları nelerdir?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte JGK Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Toplam temin miktarının %2'si (100 kontenjan) Tablo-8'de belirtiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır. Adaylar başvuru sırasında ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı "Şehit Gazi Yakınlık Belgesi"ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecek ve sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.

(Verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum, valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge olması gerekmektedir. Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanlar)

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7’ de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.





NASIL BAŞVURU YAPILIR?

a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ''Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Başvurular; 01 Ekim 2021 günü başlayıp, 10 Ekim 2021 günü saat 23.59'da sona erecektir.

ç. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden girilerek yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, sayfanın sol tarafındaki menü içeriğinde bulunan "Profil Bilgileri" bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS'ten güncelleme yapılabilecektir.)

(2) Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi, (Adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılacaktır.Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir. SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Başvuruda beyan edilen cep telefonu numarası değiştirilmeyecektir. Numara değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.)