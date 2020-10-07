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    Jandarma çantasındaki kumanyasını çocuklarla paylaştı

    Savaşın ortasında, neredeyse her güne patlama sesleriyle uyanan çocukların yüzünü bir nebze olsun güldüren asker, görenleri duygulandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 12:16
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    Jandarma çantasındaki kumanyasını çocuklarla paylaştı

    Türk askerinin sevgisi ve merhameti bir kez daha gönülleri fethetti.

    Jandarma Genel Komutanlığı, öyle bir fotoğraf paylaştı ki; görenler duygu dolu anlar yaşadı.

    ÇANTASINDAKİ KUMANYASINI PAYLAŞTI

    Sınırda vatanını koruyan komando, yaşananlardan bihaber olan çocukları sevindirdi. Çantasındaki kumanyasını çocuklarla paylaşan yüce gönüllü kahraman asker, onların yüzlerini bir nebze olsun güldürdü.

    Kumanyasını açınca çocukların yaşadığı sevinç, askere de unutamayacağı bir mutluluk yaşattı.

    Jandarma çantasındaki kumanyasını çocuklarla paylaştı #1

    ÇOCUKLARIN ASKER SEVGİSİ

    Savaşın ortasında, neredeyse her güne patlama sesleriyle uyanan, bazen yiyecek ekmek bile bulamayan ama hayatta kalmak için mücadele veren o çocukların asker sevgisi de dikkatlerden kaçmadı.

    Twitter’dan paylaşılan bu kareye “Çantamızdaki kumanyamızı paylaştık, karşılığında dünyadaki en güzel şeyi gördük; çocuklarımızın güler yüzünü” notu düşülürken, binlerce kişi bu anları paylaşıp, yorum yağdırdı.

    Jandarma çantasındaki kumanyasını çocuklarla paylaştı #2

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