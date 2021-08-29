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    Jandarma ekipleri, Bozkurt'ta selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

    Sel afetinde hayatını kaybedenler için Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde jandarma ekiplerince helva dağıtıldı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 19:20
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    Jandarma ekipleri, Bozkurt'ta selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

    İRMİK HELVASI DAĞITTI

    Sel felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşların hayrına, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Yeni Bozkurt Cami önünde irmik helvası dağıtıldı. Helva dağıtılırken standı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ziyaret etti.

    Jandarma ekipleri, Bozkurt ta selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı #1

    Jandarma ekipleri, Bozkurt ta selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı #2

    Jandarma ekipleri, Bozkurt ta selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı #3

    Jandarma ekipleri, Bozkurt ta selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı #4

    Jandarma ekipleri, Bozkurt ta selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı #5

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