Jandarma Genel Komutanlığı'ndan keçiye su içiren asker paylaşımı

T.C. Jandarma Genel Komutanlığı resmi instagram hesabından merhametli bir Mehmetçik'i paylaştı.

Türk askeri bir kez daha merhametini gösterdi. Mehmetçik, düzenlediği her operasyonda, gittiği her yerde barışı da beraberinde getiriyor.

Düzenlenen Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda, Mehmetçik terör örgütü üyelerine göz açıtırmıyor.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan Mehmetçik, doğaya ve heyvanlara merhametini de esirgemiyor.

"DAĞDAKİ OĞLAĞIN KAYGISINI DUYMAK"

Jandarma Genel Komutanlığı resmi instagram hesabından, Yıldırım-11 Herekol Operasyonundan bir kare paylaştı.

Paylaşılan karede, bir Mehmetçik kompozitinden susuz kalmış bir keçiye su içiriyor. "Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak! Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik." notuyla paylaşılan gönderi kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.