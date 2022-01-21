Jandarma timleri, Kartalkaya'da tatbikat yaptı

Ekipler, kar kalınlığının neredeyse 2 metreye ulaştığı bölgede mahsur kalma olaylarına etkili müdahale için tatbikat gerçekleştirdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi, kış tatili için turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da jandarma timleri, turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu şartlarda 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.

2 METRELİK KARDA TATBİKAT

Jandarma Komando Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı bölgede yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

GECE GÜNDÜZ TEYAKKUZDALAR

Yerli ve yabancı turistlerin kış sezonunda yoğun ilgi gösterdiği Kartalkaya'da olası afetlere karşı gece gündüz teyakkuzda olan jandarma timleri, eğitimlerini de aksatmıyor.

İstanbul ile Ankara arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapan jandarma timlerinin gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeğini aratmıyor.

ACİL ÇAĞRI BUTONUYLA YARDIM İSTEDİLER

Bu kapsamda toplam uzunluğu 75 kilometreye ulaşan 25 pistin bulunduğu kayak merkezinde üç farklı senaryo üzerine yapılan tatbikatta ilk olarak kayak ve snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan iki kişi, Ramazanbeyderesi mevkisinde çam ağaçlarında bulunan "Acil Çağrı" butonuna basarak ekiplerden yardım istedi.

İhbar üzerine JAK ve JÖAK ekipleri, kar motorları ve UTV'lerle bölgeye hareket etti. Bölgeye gelen ekipler, drone yardımıyla tatilcinin bulunduğu yeri belirledikten sonra kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Zorlu şartlarda mücadele eden ekipler, iki tatilcinin bulunduğu yere kar ayakkabılarıyla yürüyerek ulaştı.

EKSİ 12 DERECEDE TATBİKAT

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olması nedeniyle üşüyen tatilcilere, ekipler tarafından çay ve çikolata ikram edildi. Daha sonra 2 tatilci, ekipler tarafından kar araçlarının bulunduğu alana getirildi.

İkinci senaryoda da Kazankaya bölgesinde snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan ve yaralanan tatilciyi kurtarmak için çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında tatilcinin kaybolduğu bölgeye gelen ekipler, sedyeye aldıkları yaralı tatilciyi UTV aracının vinç sistemiyle kurtardı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Üçüncü senaryoda ise pistte kayak yaptığı esnada yaralanan tatilcinin kurtarılması için kayar sedye yardımıyla kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca ekiplere yönelik zorlu arazi ve hava şartlarında çadır kurma, ateş yakma gibi konularda da eğitimler gerçekleştirildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, drone ile görüntülendi.