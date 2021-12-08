Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK astsubay alımı başvuru ekranı 2022

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK astsubay alımı başvuru ekranı 2022

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak. İşte 2021 Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden alınacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek astsubay alımı başvuru şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte 2021 Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuru ekranı...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları, 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında ''https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris'' internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

YAŞ SINIRI

Adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar da başvuruda bulunabilecek.

Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrasıdoğumlular başvuru yapabileceklerdir),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Hamile olmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarakgörevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak