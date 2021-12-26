Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf/sözleşmeli subay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı sözleşmeli muvazzaf subay alımı yapacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığın'nın ihtiyacına yönelik muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına dair karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf/sözleşmeli subay alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte JGK ve Sahil Güvenlik subay alımı başvuru şartları...

JGK VE SAHİL GÜVENLİK SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 24 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında giriş yapılacak

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecek.

Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.





BAŞVURU ŞARTLARI

a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 24 Aralık 2021 günü başlayıp, 09 Ocak 2022 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen en az dört yıllık lisans programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Hamile olmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.